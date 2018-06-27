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27 Haziran 2018 12:48

Mühendislik Fakültesi danışma kurulu toplantısı yapıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi danışma kurulu toplantısı yapıldı

27 Haziran 2018 12:48


BEÜ Mühendislik Fakültesi Danışma Kurulu yıllık toplantısı Yeni Dekanlık Toplantı Salonunda, Dekan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, TTK Genel Müdür’ü adına Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Tat Metal Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Coşkun, Mezun öğrenci temsilcisi ve Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ogan Göktürk, Dekan Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.


Toplantı, tanışma konuşmaları ve BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Hakan Kutoğlu’nun Fakülte faaliyetleri ile ilgili sunumuyla devam etti. Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesi ve eğitimde kalitenin artırılması için alınabilecek önlemler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.


Toplantı sonunda Tat Metal Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu’na Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında desteklerinden dolayı BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Hakan Kutoğlu tarafından plaket takdim edildi.




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