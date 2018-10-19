Muhtarlar gününde köyünün yol inşaatında çalıştı

Devrekli köy muhtarı muhtarlar gününde yol inşaatında çalıştı

19 Ekim Muhtarlar gününde Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Gümüşpınar Köyü Muhtarı Şeref Camgöz köylü vatandaşlarla birlikte köyünün yol inşaatında çalıştı. Köyünde iki dönemden bu yana muhtarlık yaptığını ifade eden Şeref Camgöz,” 100 hanelik köyümüzün yolları ile ilgili sıkıntılarımız vardı. İlgili makamlardan talepte bulunduğumuz parke taşlarımızı teslim aldık ve vatandaşlarla imece usulü ile yollarımıza parke taşı döşüyoruz. En güzeli ise 19 Ekim Muhtarlar Gününde vatandaşlarımıza hizmet vermek için bir arada olmamız çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğim” diye konuştu.