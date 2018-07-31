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31 Temmuz 2018 16:21

Mükellefler, Mal Müdürlüğü’ndeki personel eksikliğinin giderilmesini istedi

Alaplı ilçesindeki mükellefler, Mal Müdürlüğü’ndeki memur sıkıntısı nedeniyle işlemlerin zamanında yapılmadığını ileri sürdü ve yıllardır yaşanan bu sorunun biran önce yetkililer tarafından çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade ettiler.

Mükellefler, Mal Müdürlüğü’ndeki personel eksikliğinin giderilmesini istedi

31 Temmuz 2018 16:21


Bir dönem Alaplı Mal Müdürlüğü’nde görev yapan personel sayısının 15 kişi olduğunu bugünlerde 6 personel ile çalışmasının zaman zaman işlerin aksamasına sebep olduğu iddia ediliyor İşlemlerini zamanında yapamadığı için sıkıntı yaşadığını belirten mükellefler, binlerce mükellefe hizmet veren Mal Müdürlüğünde personellerin çok yetersiz kaldığını savundu. Mükellefler, Alaplı Mal Müdürlüğünden Vergi affının son günü olması sebebiyle işlerin yoğunluğu dikkate alındığında banklar önünde uzun kuyruklar oluştuğunu, personel sayısının da son 5 yılda yarı yarıya düşmesi nedeniyle bazı hizmetlerin aksamasına neden olduğunu ifade ettiler.


Kurumda görev yapan personellerin özverili çalıştığını ancak memur sayısının yetersiz olduğunu dile getiren mükellefler, "Personeller işleri yetiştiremiyorlar bu da mağdur olmamıza neden oluyor. Maliyedeki işlerimizi yapabilmek için bazen saatlerce bekliyoruz. Yetkililerin bunu göz önüne alarak personel sayısını en az 5 personelin atanması gerekir" dedi.




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