Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 14:17

Muslu Belediyesi “Benimle oynar mısın?” etkinliği düzenliyor

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu Belediyesi “Benimle oynar mısın?” projesi kapsamında etkinlik düzenliyor.

Muslu Belediyesi “Benimle oynar mısın?” etkinliği düzenliyor

01 Temmuz 2017 14:17


Muslu Belediyesi tarafından düzenlenen “Benimle Oynar mısın?” projesi 3 Temmuz Pazartesi günü, saat 14:30 ‘da Muslu Belediye Binası önünde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında, geçmişten gelen, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları oynanacak.


Benimle oynar mısın? Projesinin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, çocukların geçmişi, geleceğe taşımak için birer araç olduğunu söyledi. Adıyaman konuşmasında, “Çocuklarımız bizim en değerli varlığımız, o yüzden çocuklarımıza hem bir hediye vermek hem de onların eğlenmesini sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlemek istedim. Apartmanlara, bilgisayar oyunlarına hapsolmuş çocuklarımız zamanla sokak oyunlarından uzaklaşıyor ve unutulmaya başlıyor. Bu proje ile çocuklarımızı yeniden mahalle aralarında oyun oynarken görmeyi amaçlıyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliğimize davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.


Projeyi organize eden Zonguldak sevdalısı Nur Sarı, amaçlarının sokak oyunları teması altında, unutulan bir geleneği tekrar ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Sarı, “Biz çocuklarla eski oyunlarımızı eskiyi yaşayarak birlikte olacağımız günü heyecanla bekliyoruz. Sokak oyunları teması altında unutulan bir geleneği tekrar ortaya çıkarmak ve birlikte oynamak; geçmişten gelen bu kültürü çocuklarımızla birlikte yaşatmak istiyoruz. Projemizde oynayacağımız oyunların bir kaçı, Topaç, Misket, Sek Sek ve Köşe Kapmaca. Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman’a bizi çocukluğumuza getirdiği için ve böylesi sosyal sorumluluk projelerini var ettiği, yaşattığı, örnek olduğu için sonsuz teşekkür ediyoruz. Muslu Belediyesi Önünde Oynar Mısın Benimle? Projesini gerçekleştirmek üzere tüm çocuklarımızı Pazartesi günü bekliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:53
  • Güneş :05:16
  • Öğle :13:08
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!