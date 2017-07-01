Muslu Belediyesi “Benimle oynar mısın?” etkinliği düzenliyor

Muslu Belediyesi tarafından düzenlenen “Benimle Oynar mısın?” projesi 3 Temmuz Pazartesi günü, saat 14:30 ‘da Muslu Belediye Binası önünde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında, geçmişten gelen, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları oynanacak.

Benimle oynar mısın? Projesinin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, çocukların geçmişi, geleceğe taşımak için birer araç olduğunu söyledi. Adıyaman konuşmasında, “Çocuklarımız bizim en değerli varlığımız, o yüzden çocuklarımıza hem bir hediye vermek hem de onların eğlenmesini sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlemek istedim. Apartmanlara, bilgisayar oyunlarına hapsolmuş çocuklarımız zamanla sokak oyunlarından uzaklaşıyor ve unutulmaya başlıyor. Bu proje ile çocuklarımızı yeniden mahalle aralarında oyun oynarken görmeyi amaçlıyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliğimize davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Projeyi organize eden Zonguldak sevdalısı Nur Sarı, amaçlarının sokak oyunları teması altında, unutulan bir geleneği tekrar ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Sarı, “Biz çocuklarla eski oyunlarımızı eskiyi yaşayarak birlikte olacağımız günü heyecanla bekliyoruz. Sokak oyunları teması altında unutulan bir geleneği tekrar ortaya çıkarmak ve birlikte oynamak; geçmişten gelen bu kültürü çocuklarımızla birlikte yaşatmak istiyoruz. Projemizde oynayacağımız oyunların bir kaçı, Topaç, Misket, Sek Sek ve Köşe Kapmaca. Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman’a bizi çocukluğumuza getirdiği için ve böylesi sosyal sorumluluk projelerini var ettiği, yaşattığı, örnek olduğu için sonsuz teşekkür ediyoruz. Muslu Belediyesi Önünde Oynar Mısın Benimle? Projesini gerçekleştirmek üzere tüm çocuklarımızı Pazartesi günü bekliyoruz” dedi.