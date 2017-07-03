Muslu Belediyesi’nden unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları

Muslu Belediyesi tarafından Belediye binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Muslu Belediye Başkanı Sebahattin Adıyaman vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda konuşan Muslu Belediye Başkanı Sebahattin Adıyaman, “Çocuklarımız bizim en değerli varlığımız, o yüzden çocuklarımıza hem bir hediye vermek hem de onların eğlenmesini sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlemek istedim. Apartmanlara, bilgisayar oyunlarına hapsolmuş çocuklarımız zamanla sokak oyunlarından uzaklaşıyor ve unutulmaya başlıyor. Bu proje ile çocuklarımızı yeniden mahalle aralarında oyun oynarken görmeyi amaçlıyoruz. Geldiğimiz noktada internet dediğimiz çağda bütün çocuklarımızın elinde telefonlar, tabletler, beni hiç ilgilendirmedi. İngiltere’de şu oyun oynanmış bu oyun oynanmış bana ne bilgisayar oyunundan. Çocuklarımız o oynadığı oyunlarla hep savaş onu nasıl öldüreyim, o onu nasıl öldüreyim hep kan hep silah bu oyunlarda bundan başka öğrettikleri bir şey yok ama geçmişe baktığımızda köşe kapmaca, seksek gibi oyunlarla kendi imkânsızlıkların içerisinde edindiğimiz oyunlarımız var. Anlıyorum ki süper güçler, süper devletler kendi kültürlerimizi bizden uzaklaştırıp o kör karanlığa, o savaşlara layık görüyorlar ve çocuklarımızı, gençlerimizi farklı bir gelecek hazırlama noktasına geliyorlar. Onlar kendi silahını nereye pazarlarsa pazarlasın benim ülkem kurtuluş savaşı ve milli mücadele ile kurulmuş ülkenin çocuklarıyız biz. Bu bağlamda biz istedik ki geçmişimizi bir hatırlayalım geçmişimize sevgi, saygı ile yön verelim. Kendi oyuncaklarımızı kendimiz üretelim. Biz büyükler bu oyuncakları tabi ki biliyoruz. Biz geçmişte yaptığımız oyuncakları çocuklarımıza öğretelim. Geçmişimizi, kültürümüzü, tarihimizi bir daha hatırlatalım. İstediğimiz tek şey sevgi ve saygı. Bu etkinliğimize katılan tüm konuklarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından çocuklar Topaç, Misket, Sek Sek, Köşe kapmaca, Dama ve Satranç, İp atlama ve Çuval yarıışması gibi geçmişten gelen, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları oyandı.