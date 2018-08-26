Mustafa Kemal Atatürk’ün Zonguldak’a ayak basışının 87. yıldönümü

yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 87. yıl dönümü nedeniyle Valilik binası önünde tören düzenlendi. Çelenk sunma törenine Zonguldak Vali Vekili Nevzat Taşdan, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Anma töreni Maden Mühendisleri Lokali’nin bulunduğu alandaki iskelede devam etti. Vali Vekili Nevzat Taşdan ve beraberindeki protokol üyeleri Atatürk’ün ayak bastığı iskeleden denize karanfil bıraktı. Askerler bot ile getirdikleri Türk Bayrağı’nı Taşdan’a teslim etti.

Denize karanfil bırakılması ve Türk Bayrağı’nın açılması ile tören sona erdi.