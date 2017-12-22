Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Olay Kavaklık Mahallesi Akmanoğlu Raşit Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nizamettin Kurtal’a ait evde bulunan mutfak tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Gece geç saatlerde meydana gelen patlamada, mahalle halkı gürültünün ardından evlerini boşalttı. Mahalle sakinlerinden Dursun Yavuz’un haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Patlamanın olduğu saatlerde ev sahibi Kurtal’ın evde olmadığı belirtildi.