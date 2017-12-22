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22 Aralık 2017 12:47

Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 4 katlı binanın zemin katında bulunan mutfak tüpü büyük bir gürültüyle patladı.

Mutfak tüpü bomba gibi patladı

22 Aralık 2017 12:47


Olay Kavaklık Mahallesi Akmanoğlu Raşit Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nizamettin Kurtal’a ait evde bulunan mutfak tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Gece geç saatlerde meydana gelen patlamada, mahalle halkı gürültünün ardından evlerini boşalttı. Mahalle sakinlerinden Dursun Yavuz’un haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Patlamanın olduğu saatlerde ev sahibi Kurtal’ın evde olmadığı belirtildi.




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