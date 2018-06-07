Mutlu, madene işçi alınacak olması rahatlattı

Mutlu alınan kararı ferahlatıcı ve sevindirici bir durum olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK bünyesinde istihdam etmek üzere 2018 yılının sonuna kadar toplam bin personel ve önümüzdeki 2019 yılında ise 500 personel alımının yapılacağını toplam ise bin 500 personele istihdamın verileceğini müjdelemesi sonrasında GMİS Başkan Yardımcısı Mutlu, süreci değerlendirdi.

"İşçilerimizi rahatlattı"

Mutlu’nun yaptığı açıklamada, azalan işçi sayısına karşın alınan işçi alımı kararının bir moral olduğunu belirterek şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız tarafından Bin 500 işçi alınacağı bizlere söylendi. Ne zaman alımlara başlanacağı ile ilgili tefaruatlar henüz netleşmedi. GMİS adında işçi alımları sevindirici oldu. Azalan işçi sayısı göz önüne alındığında ferahlatacak diye düşünüyoruz. Sayının daha yüksek olmasını arzu ederdik ama şimdilik bu sayı bizleri rahatlattı. Süreç hem iş sağlığı, hem iş güvenliği açısından da değerlendirdiğimizde bizleri mutlu etmiştir. Yalnız daha yüksek olmasını arzu ederdik. Bu sürece katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımıza, TÜRK-İŞ Başkanı Ergin Atalay’a, GMİS Başkanımıza, Bölge siyasetçilerimize teşekkür ediyoruz."

Alımlar ilgili süreç; Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK tarafından hazırlanarak Devlet Personel Başkanlığı ya da Türkiye İş Krumu İŞKUR aracılığı ile yakın zamanda duyurulması bekleniyor.