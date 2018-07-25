Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıklayan Türk kökenli futbolcu Mesut Özil’in ağabeyi Mutlu Özil tatil için geldiği Zonguldak’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden ağabeyi Mutlu Özil, “Alman Milli Takımı’ndan çekilme kararı vermeden önce baya düşündük. 12 sene Alman Milli Takımı’nda oynadı, hizmet verdi. Bu son dönemde tatsızlıklar oldu. Bizde Mesut için en uygun kararı alarak çekildik. Mesut’un morali şu an iyi, bozuk değil. Arsenal’de kampa katıldı. Artık oraya odaklandı” şeklinde konuştu.

“Mesut bunları hak etmedi”

Irkçılığın Almanya’da hep olduğunu ifade eden Özil, “Almanya’da her zaman vardı, bundan sonra da olacak ama bizim orada görmedik. Almanların da iyileri var. Bunu daha önceden yapıyorlardı. Bu yeni çıkmadı. Şimdi daha çok konuşulmaya başlandı. Gazeteler yazınca herkes açık açık konuşmaya başladı. Almanya dan da destek mesajları var. Üzülenler var. Irkçılık gösteren sadece birkaç kişi var. Biz kırgın değiliz. Almanya’da yaşıyoruz. Türk’üz ama iki bağlantımız var. Orada büyüdük orada okula gittik ama Mesut bunu hak etmedi. Bir fotoğraf yüzüne 12 sene sonunda böyle ayrılması bizi üzdü. Böyle ayrılmak istemezdik. Son maç yapıp, veda edebilirdi. Onlar bile bile yaptı” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın araması bize yeter”

Zonguldak’ta verilen desteğe ayrıca teşekkür eden ağabey Özil, burada yaşananları gidince Mesut Özil’e anlatacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mesut’u arayarak moral verdiğini belirten Özil, “Burada yaşananları Mesut oradan takip ediyordur. Bende gittiğimde anlatacağım. Dün akşam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı destek verdi. O bize yeterli zaten” dedi.

Türkiye’de verilen desteğin ardından ’Mesut’un Türkiye’de 4 büyüklerde top oynayabilir mi?’ sorusunu üzerine konuşan Mutlu Özil, Mesut’un 2021’e kadar Arsenal ile sözleşmesi olduğunu ifade ederek, “Orayı bilmiyorum onun için bir şey söylemek şimdiden zor. Olur ya da olmaz demek zor. Şu an Arsenal’de oynuyor” şeklinde konuştu.