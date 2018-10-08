Müzisyen sanat atölyesinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir müzisyen, sanat atölyesinde eşi tarafından ölü bulundu.

Olay, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası saz sanatçısı Coşkun Korkmazgil dün gece eve gelmeyince eşi Ayşe Korkmazgil sabah saatlerinde kendilerine ait Coşkun Müzik Sanatevi'ne gitti. Tüm çabalarına rağmen kapı açılmayınca Ayşe Korkmazgil polise haber verdi. Polis ekipleri, çilingir yardımı ile kapıyı açıp içeri girdiklerinde Coşkun Korkmazgil'in cansız bedeni ile karşılaştı. Sanatevinde savcılığın yaptığı incelemenin ardından Korkmazgil'in cenazesi otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık hayatını kaybeden müzisyenin şüpheli bulunan ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.