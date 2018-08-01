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01 Ağustos 2018 12:04

Narko tim eğitim tırı Ereğli’ye geliyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait Narkotik Eğitim tırı Zonguldak il merkezinin ardından 3 Ağustos 2018 Cuma günü Ereğli ilçesine gelecek.

Narko tim eğitim tırı Ereğli’ye geliyor

01 Ağustos 2018 12:04


Zonguldak Valiliği ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’nün organizasyonu ile il merkezinde bir haftadır uyuşturucu maddeler konusunda halkı bilgilendiren Narko tim tırı Cuma günü Kdz. Ereğli ilçesine geliyor. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’nün organziasyonu ile Kdz. Ereğli ilçesi sahil bandında yer alan Alemdar Müze Gemisi yanına konuşlanacak olan eğitim tırında vatandaşlara madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapılacak. Narko tim eğitim tırı 8 Ağustos 2018 Çarşamba gününe kadar ilçede kalacak.




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