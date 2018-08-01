Zonguldak Valiliği ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’nün organizasyonu ile il merkezinde bir haftadır uyuşturucu maddeler konusunda halkı bilgilendiren Narko tim tırı Cuma günü Kdz. Ereğli ilçesine geliyor. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’nün organziasyonu ile Kdz. Ereğli ilçesi sahil bandında yer alan Alemdar Müze Gemisi yanına konuşlanacak olan eğitim tırında vatandaşlara madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapılacak. Narko tim eğitim tırı 8 Ağustos 2018 Çarşamba gününe kadar ilçede kalacak.