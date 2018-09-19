Narkotik Köpeği Ceviz'in gömülü esrarı bulma anı kamerada

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kavanoz içerisinde toprağa gömülü esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Dedektör Köpeği Ceviz'in yardımıyla, gelen bir ihbar üzerine Alaplı Yenidoğanlar köyündeki bulunan bir evde arama yaptı. Evin görünür yüzeylerinde herhangi bir şey ortaya çıkmayınca, ‘Ceviz' isimli narkotik köpeğiyle arama yaptığı V.G. isimli şahsın evin odunluğunda, toprağa gömülü 7 adet kavanoz içerisinde esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Jandarma kamerasına yansıyan görüntülerde, Ceviz isimli köpeğin yakaladığı esrarların önünde bakıcısıyla poz verdi.