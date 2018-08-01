Narkotik tırda uyuşturucuya karşı vatandaşlar bilinçlendiriliyor

Zonguldak Vali Ahmet Çınar Başkanlığında gerçekleştirilen Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulunun Sekretaryası İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Üye kurumlardan Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü organizasyonunda vatandaşları narkotik suçlar ve madde ile mücadele konusunda bilgilendirme amacıyla oluşturulan eğitim tırı Zonguldak’a gelerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen Narkotik Eğitim tırında vatandaşlara uyuşturucu ile mücadele hem sözlü hem de görsel olarak bilgilendirilerek anlatıldı.

"Gerçekleri öğrenin" sloganı ile gelen Narkotik tır, üç gün Zonguldak kent merkezinde eğitim verdikten sonra iki gün Kdz. Ereğli ilçesi ve bir günde Çaycuma ilçesinde vatandaşlara uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verecek.