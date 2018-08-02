Narkotır Çaycuma’da halkı bilinçlendirdi

İstanbul’dan 3 personelle 2015 yılında yollara çıkan tır, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün projesi kapsamında önceki gün Zonguldak merkezde kurulan Narkotır Çaycuma’nın belirli bölgelerinde vatandaşları bilinçlendirdi.

Çaycumalı vatandaşların ve gurbetcilerin ziyaretleri arasında Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’de bulundu. Keçeli; tırı gezerek, memnuniyetini dile getirip, okul döneminde de tekrar gelmelerini istedi.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Polis Memuru Mehmet Özgür Zobar verdiği bilgilendirme konuşmasında; “İki günlük Zonguldak’tan sonra şimdi Çaycuma’dayız. Buradan Devrek’e ardından Ereğli’ye gideceğiz. Şu an 16’ıncı ilimizdeyiz. Aslında İstanbul’u kapsayan projeydi fakat diğer illerimizde basın yoluyla görünce davette bulundular. Tekirdağ, Edirne, Rize, Sivas, Niğde, Kırıkkale, Antalya, Denizli gibi bir çok ilimizi gezdik.

Tırımızın içinde 12 tane dokunmatik ekranda ele alınan konular arasında; uyuşturucuların zararlarından tutun, beyine, kalbe kısacası vücudun çeşitli bölgelerine zararları; bir kullanıcıyı nasıl tanırız, kullanmaya başladıysa fiziksel ve ruhsal nasıl değişimler olur gibi hem ailelere hemde gençlere göstermeye çalışıyoruz. Bir kere bile denemenin bağımlılığın başlangıcı olacağını anlatıyoruz. 7’den 77’ye herkese hitap ediyoruz" şeklinde konuştu.

Halkn tıra yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Çaycuma İlçe Emniyet Amiri Uğur Can Karabağ; “Tırımızın buraya gelmesinde İl Emniyet Müdürümüz Metin Turanlı’nın çok katkısı oldu. Çaycumalı halkımız yoğun olarak ilgi gösterdi. İstanbul’dan gelen personellerle herkes detaylı inceledi ve bilgilendi. Sorular sorup, cevaplarını alabildiler. Çaycuma’nın uyuşturucu oranını net istatistiklerle veremesek bile maalesef gençlerimizde uyuşturucu var ve özellikle okullarda oluyor. Aslında dışarıdan özendirilmişler, bilinçsizler. Bu çalışma tam bizim gençlerimize yönelik; öncesi ve sonrası, nasıl kandırıldıklarını anlatan, tam bam teline dokunan, ailelerin gelmesinde ki fayda çocuğun belirtilerini anlayabilirler. Çocukların, gençlerinde gelip sonlarını görebilecekleri bir yer. Herkes memnun olarak ayrıldı. Biz Çaycuma’ya hakimiz. Zararlı insanları, kimlerin kullanabileceğini biliyoruz. Yaş ortalamasını, tehlike arz edebilecek olanı biliyoruz. Hakimlikten ziyade bunların önüne geçmek istiyoruz. En büyük vicdan herkesin kendi polisidir dediğimiz konu budur. Kendinizde görün. Biz size mani olup engelliyoruz ama artık oto kontrolü kendiniz sağlayın diyoruz. Bu aracımızda canlı canlı çürüyen insanları görüyoruz. Görsellerle hafızaya etki etmek daha kolay oluyor. Okumaya bilirsiniz, duymaya kapalı olabilirsiniz ama görüp, anlıyorsunuz. Bende böyle olabilirim dediğiniz an, insanlara ölüm korkusu sarıyor. Burada parasızlıktan dert yananların, paralı insanların takla atıp uyuşturucu batağında harcandığını gösteriyor. Ben burada kullanan gençlerin geldiğini ve fark edip, kafa sallayarak gittiklerini gördüm. Çaycuma Emniyeti olarak tırımızdan çok memnun kaldık. İnşallah okul döneminde tekrar getirteceğiz” dedi.