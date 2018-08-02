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02 Ağustos 2018 15:08

Narkotır Devrekli vatandaşlarla buluştu

Zonguldak’tan başlayan ve tüm ilçeleri dolaşan Narkotik tırı Devrek’te vatandaşları bilgilendirdi.

Narkotır Devrekli vatandaşlarla buluştu

02 Ağustos 2018 15:08


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün projesi kapsamında önceki gün Zonguldak merkezde kurulan Narkotır bu gün de Devrekli vatandaşları bilinçlendirdi.


Devrek Cumhuriyet Alanında vatandaşların ziyaretine açılan narkotik tıra vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Polis Memuru Mehmet Özgür Zobar verdiği bilgilendirme konuşmasında; “İki günlük Zonguldak’tan sonra şimdi de Devrek’teyiz Buradan da Karadeniz Ereğli’ye gideceğiz. Şu an 16. ilimizdeyiz. Aslında İstanbullu kapsayan projeydi fakat diğer illerimizde basın yoluyla görünce davette bulundular. Tekirdağ, Edirne, Rize, Sivas, Niğde, Kırıkkale, Antalya, Denizli gibi birçok ilimizi gezdik. Tırımızın içinde 12 tane dokunmatik ekranda ele alınan konular arasında; uyuşturucuların zararlarından tutun, beyine, kalbe kısacası vücudun çeşitli bölgelerine zararları; bir kullanıcıyı nasıl tanırız, kullanmaya başladıysa fiziksel ve ruhsal nasıl değişimler olur gibi hem ailelere hem de gençlere göstermeye çalışıyoruz. Bir kere bile denemenin bağımlılığın başlangıcı olacağını anlatıyoruz. 7’den 77’ye herkese hitap ediyoruz" şeklinde konuştu.




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