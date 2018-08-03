Narkotır Ereğli’de vatandaşları bilinçlendirdi

Ereğli’ye geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün projesi kapsamında ilk olarak Zonguldak merkezde kurulan Narkotır, Devrek ve Çaycuma ilçelerinin ardından Ereğli’de vatandaşları bilinçlendirdi. İlçenin Sahil Bandında yer alan Alemdar Müze gemisi yanında vatandaşların ziyaretine açılan narkotik tıra vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sahil bandında Alemdar Müze Gemisi yanında vatandaşların ziyaretine açılan Narkotır’da, Narkotik suçlarla Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Mehmet Özgür Zobar, Yücel Salatan ve Kazım Gülen tarafından vatandaşlara 12 dokunmatik ekran üzerinden uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri anlatılıyor.

Polis memuru Mehmet Özgür Zobar, gazetecilere yaptığı açıklamada; Projenin 2015 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatıldığını hatırlatarak, “İçerisinde 12 tane dokunmatik ekran bulunan, açılan kısmı ile beraber 40 metrekarelik bir salon oluşturan, 12 ekranda da 30 tane uygulama olan bir tır. Amacımız gençleri, anneleri, babaları uyuşturucu bağımlılığının zararları konusunda uyarmak, bilinçlendirmek. Burada klasik konferanslardan, seminerlerden farklı olarak kişiler kendileri dokunarak, görerek, okuyarak bilgileri ediniyorlar. Duvardaki yazılarda yine aynı şekilde bağımlı gençlerin ben bu tuzaklara düştüm, bu hataları yaptım ama sizler yapmayın diye gençlere verdikleri mesajlar var. Gelen kişiler onları okuyorlar, soruları olursa bizlere danışıyorlar. Zonguldak gezdiğimiz 16’ncı İlimiz, daha öncesinde Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz olmak üzere birçok yere gittik. Herkes memnun kaldı. Biz de daha çok kişiye ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.