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07 Eylül 2018 09:53

Nesli tükenme tehlikesi yaşayan hayvanı yaralı buldular

Zonguldak’ta serinlemek için denize giren üç arkadaş, kayalıklarda yaralı buldukları su samurunu haber verdikleri görevlilere teslim etti.

Nesli tükenme tehlikesi yaşayan hayvanı yaralı buldular

07 Eylül 2018 09:53

Yaralı su samuru, tedavisinin ardından tekrar denize bırakılacak.


Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu Plajı’na gelen Erdem Kaya ve diğer iki arkadaşı, bir süre denizde yüzdükten sonra kayalıklarda nadir görülen su samuru gördü. Hayvanın yaralı olduğunu fark eden gençler, durumu Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.


Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, teslim aldıkları yaralı hayvanı, BEÜ Veterinerlik Bölümü’ne getirdi. Nesli tükenmekle karşı karşıya olan hayvan, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden denize bırakılacak.




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