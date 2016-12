Nezir Çelik, BEÜ’de “Metabolik Denge ve Sağlıklı Beslenme”yi anlattı

Metabolik Balans Sistemi Uzmanı Dr. Nezir Çelik Bülent Ecevit Üniversitesi’nde “Metabolik Denge ve Sağlıklı Beslenme”yi anlattı.

Son yılların en çok konuşulan kilo kontrol sistemi olan “Metabolik Balans Sistemi” Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde Metabolik Balans Ankara temsilcisi Dr. Nezir Çelik’in katıldığı konferansta detaylarıyla anlatıldı.

Katılımın yoğun olduğu konferansa Zonguldak Valisi Ali Kaban, Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Bülent Ecevit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, BEÜ akademik ve idari personeli, öğrenciler ve Zonguldaklılar katıldı.

Konferansına Metabolik Denge’nin ne olduğunu açıklayarak başlayan Çelik, sağlıklı beslenmeyle ilgili bilinen doğru ve yanlışları anlattı. Dengeli beslenmeyle ilgili tavsiyelerde bulunan Çelik şunlara değindi:

“Bilinen bütün diyetler az ve sık yemeyi öğütlerken, ’Metabolic Balance/Metabolic Denge’ sistemi günde üç kere, beş saat ara ile beslenmeyi öneriyor. Herkes sık yemeyi önerebilir ama unutmamak lazım ki, vücudun besinleri rahatlıkla sindirebilmesi için makul bir dinlenme zamanına ihtiyacı vardır. Her ara öğün metabolizmanın dengesini bozarak, insülin düzeyini yükseltiyor ve acıkma ataklarını tetikliyor. ’Metabolic Balance’ sisteminin en önemli kurallarından biri, günde üç öğün yemek. Diğeri de öğünler arasında beş saat ara vermek. Bu nedenle beş saatlik mola süresine sadık kalmak büyük önem taşıyor. Beş saat aralıkla beslenince, vücutta insülin seviyesi düşüyor ve yağ yakımı gerçekleşiyor.”



“Yemekten sonra bir elma”

Metabolik Balans sisteminde meyvenin önemine dikkat çeken Çelik şöyle devam etti:

“’Metabolic Balance’ sisteminde önerilen en önemli meyve, elma. Öyle ki herkesin günde mutlaka bir elma yemesi gerekiyor. Elmanın içindeki vitamin ve mineraller, metabolizmanın dengesi için büyük önem taşıyor. Her gün yenen bir elma vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Günde tüketilen bir adet elma iki ayda kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Elmanın kırmızı veya yeşil olması önemli değil. Her çeşit elma çok değerli. Gün içinde herhangi bir öğünden sonra yenebilir. İsterseniz sabah kahvaltısından, isterseniz öğle yemeğinden, isterseniz akşam yemeğinden sonra yiyin, fark etmiyor. Elmanın içinde bir çeşit protein olan ’pektin’ maddesi bulunuyor. Bu madde hazmı ve sindirimi kolaylaştırıp, ürik asidi düşürüyor.”

Dr. Nezir Çelik verdiği konferans sonunda dinleyicilerin sorularını yanıtladı. Zonguldak Valisi Ali Kaban, Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, verdiği konferans anısına Dr. Nezir Çelik’e teşekkür plaketi takdim etti.