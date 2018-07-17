Nikah memuru bu kez kızının nikahını kıydı

Nikâh Memuru Veysel Özkan, evlendirme kütüğünde, çok özel bir sayfaya imza attı. Özkan, gerçekleştirdiği binlerce nikâhın ardından, bu kez, kızı Kübra Özkan’ın nikâhını kıydı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Çaycuma Belediyesi Başkan Vekili Cengiz Gökçe, Başkan Yardımcısı Körpüş Mısırlı, Makine İkmal Bakım Müdürü Ramazan Özdede, Özel Kalem Müdürü Okan Yumaksan’ın yanı sıra gelin ve damadın yakınları katıldı. Özkan’ın nikâh töreni sırasında son derece duygulu olduğu gözlendi. 2008’den bu yana 2 bin 500’den fazla çiftin hayatını birleştiren Özkan, kıydığı nikâhlar kervanına kendi kızını da ekledi. 10 yıldır yürüttüğü nikâh memurluğunun en zorlu görevini yapan Veysel Özkan, böyle bire görevi yerine getirmekten dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Özkan, “Bugün benim için özel bir gün. Bugüne kadar görev yaptığım sürede binlerce nikah kıydım. Bugün de biricik kızımın nikâhını kıyma görevi bana düştü. Kızım ve damadıma bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar diliyorum” dedi.

Gelin Kübra Özkan kent dışında özel bir hastanenin tıbbi görüntüleme merkezinde görev yaparken, damat Yücel Demirtaş aynı kentte bir firmada teknisyen olarak çalışıyor. 18 Ağustos Cumartesi günü SEKA Sosyal Tesisleri’nde yapılacak düğün merasimi ile yeni bir hayata başlayacak olan çifte evlilik cüzdanını Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe hayırlı olsun dilekleriyle teslim etti. Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.