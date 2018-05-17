Nurdan ve Orhan Oğuz Orta Okulu’ndan resim sergisi

Kdz. Ereğli İlçesi İnönü Parkı girişindeki Abi İpekçi salonunda düzenlenen serginin açılışını Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ile Belediye Başkanı Hüseyin Uysal birlikte yaptı. Burada konuşan Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Ortaokulu Müdürü Fuat Yılmaz, sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Yılmaz konuşmasında “Kurs öğrencilerimizin hazırlamış olduğu bienalimize hoş geldiniz. Katılımlarınız bizleri onurlandırmıştır, ayağınıza sağlık diyorum. Öncelikle kaymakamımızın da himayelerinde yapmış olduğumuz ilçemizde de yürütülen bir proje var. Bağımlılıkla Mücadele projemiz. Biz öğrencilerimizin okullarda mutlu olmaları anlamında çalışmalarımızı yaptık ve yapacağız inşallah. Bu alanda öğrencilerimizi okullarda daha çok sosyal, kültürel, sportif sanatsal faaliyetlere katarak öğrencilerimizin okulda daha çok mutlu olmalarını sağladık ve çocuklarımıza bu fırsatı tanıdık. Öncelikle bu konuda öncülük yapan Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu sergimizin açılmasında, hazırlanmasında emeği geçen Görsel Sanatlar öğretmenim Nur Erdoğan Zere öğretmenime, kursta görev alan öğrencilerime, serginin açılmasında emeği olan Okul Aile Birliği üyelerime ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Sergimizin açılışını yapmaları için Sayın Kaymakamımızı, Belediye Başkanımızı buraya davet ediyorum” dedi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu serginin hazırlanıp açılmasında emeği geçen öğretmenler, Okul Aile Birliği Üyeleri ve öğrencileri kutladığını belirterek başarılarının devamını diledi.

Kaymakam Madenoğlu ile Başkan Uysal yapılan konuşma ve serginin gizlemesinin ardından canlı Ebru performansı yaptı.