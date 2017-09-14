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14 Eylül 2017 12:29

OBM 2018 yılı bütçe çalışmaları sona erdi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün, Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda, 2018-2020 Yılları Döner Sermaye Bütçesi hazırlık çalışmalarına 6 Eylül 2017 tarihinde Bartın’ da başlayan ve diğer İşletme Müdürlüklerinde devam eden bütçe toplantıları Zonguldak İşletme Müdürlüğü ev sahipliği Zonguldak ve Kdz.

OBM 2018 yılı bütçe çalışmaları sona erdi

14 Eylül 2017 12:29

Ereğli İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü ve İşletme Şeflerinin katılımıyla düzenlendi.


Açılış konuşmasını yapan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, 2018 yılının başarılı geçmesi için azami gayret gösterilmesi gerektiğini, tüm ormancılık iş ve işlemlerinde planlamanın doğru şekilde yapılarak uygulamalarında sağlıklı yapılmasını, bütçe çalışmalarında doğru verilerle bütçenin hatasız oluşturulması gerekliliğini vurguladı.


Bölge Müdürünün açılış konuşmasının devamında Mali İşler Şube Müdürü tarafından bütçe hazırlıklarında analitik bütçe konusunda sunum yaparak bilgiler verdi.


Çalışmalar sonucunda Bölge Müdürlüğü 2018-2020 bütçesi oluşturularak Orman Genel Müdürlüğü’ne sunulmak üzere son hali verildi.




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