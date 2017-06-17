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17 Haziran 2017 12:20

OBM’den vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 17 Haziran Çölleşme İle Mücadele Günü kapsamında Bartın, Karabük ve Zonguldak İllerinde yer alan AVM’ lerde vatandaşlara ücretsiz gelir getirici tür fidan dağıtımının yan ısıra, lise ve yüksek okullarda konferans verildi.

OBM’den vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı

17 Haziran 2017 12:20


Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Çölleşme İle Mücadele Günü 2017 teması “Arazi evimiz, bizim geleceğimiz” olarak belirlendiğini hatırlatarak, toprak olmadan tarım yapılamayacağını, bitkinin olmayacağını, canlıların hayatlarını sürdüremeyeceğini; toprağın tabii çevre olarak bir hayat alanı ve gen kaynağı olduğunu toprağın yeniden üretilemeyecek ve satın alınamayacak bir varlık olduğunu belirtti. Beşel, açıklamasında “Toprağımız geleceğimizdir, toprağımız geleceğindir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için iklim değişikliği sürecinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı ve dayanıklı olmak zorundayız. Her geçen gün azalmakta olan doğal kaynaklarımızı ve verimli arazilerimizi korumalı, bozulan alanların rehabilitasyonu için çalışmalara hız vermekteyiz. Genel Müdürlüğümüzün talimatlarıyla Bartın, Karabük ve Zonguldak İllerinde kent merkezleri AVM’ lerde 1.500 adet ceviz, 1.500 adet ıhlamur ve 3.000 adet fıstıkçamı olmak üzere 6.000 adet fidan dağıttık. Billboardlarda afişler ve pankartlar ile vatandaşlarımıza bilgilendirme broşürleri dağıttık. İlk ve orta dereceli okullarda konferanslar düzenledik ve düzenlemeye de devam edeceğiz ” dedi.




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