Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 17:33

Oğlu uyuşturucudan tutuklanan baba, oğlunun sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

Zonguldak’ta uyuşturucudan tutuklanan oğlunun sakladığı uyuşturucuyla yakalanan baba gözaltına alındı.

Oğlu uyuşturucudan tutuklanan baba, oğlunun sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

09 Mayıs 2018 17:33

Ormanlık alanda gömülü olan çuvalda 3 kilo 100 gram uyuşturucuyu madde ele geçilrildi.


Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan şüphelinin babası, oğlunun sakladığı ve ormanlık alana gizlediği 3 kilo 100 gram uyuşturucuyu sevk ederken yakalandı. Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri 2 Mayıs 2018 tarihinde Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe Beldesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Soner A.,(42) isimli şahsa operasyon düzenledi. Operasyonda, şahsın otomobilinin motor kısmına gizlenmiş 400 gram esrar ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Soner A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler uyuşturucu ticareti yapan Soner A.’nın tek başına olmadığından ve uyuşturucu maddenin daha fazla olabileceğinden şüphelenerek teknik takibe devam etti. Gece saat 04:00 sıralarında evden çıkan baba Yaşar A.,(72) oğluna ait olduğu öğrenilen ve ormanlık alana gömülü olan uyuşturucuyu çıkartıp başka bir yere sevk etmek istedi. Uyuşturucuyu poşetlere ve çuvala koyan Yaşar A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ele geçirilen çuvalda 10 adet uyuşturucu dolu cam kavanoz ve iki adet dolu siyah poşet içerisinde kubar esrar maddesi ele geçirildi.Yaşar A., gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
17
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç