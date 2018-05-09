Ormanlık alanda gömülü olan çuvalda 3 kilo 100 gram uyuşturucuyu madde ele geçilrildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan şüphelinin babası, oğlunun sakladığı ve ormanlık alana gizlediği 3 kilo 100 gram uyuşturucuyu sevk ederken yakalandı. Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri 2 Mayıs 2018 tarihinde Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe Beldesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Soner A.,(42) isimli şahsa operasyon düzenledi. Operasyonda, şahsın otomobilinin motor kısmına gizlenmiş 400 gram esrar ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Soner A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler uyuşturucu ticareti yapan Soner A.’nın tek başına olmadığından ve uyuşturucu maddenin daha fazla olabileceğinden şüphelenerek teknik takibe devam etti. Gece saat 04:00 sıralarında evden çıkan baba Yaşar A.,(72) oğluna ait olduğu öğrenilen ve ormanlık alana gömülü olan uyuşturucuyu çıkartıp başka bir yere sevk etmek istedi. Uyuşturucuyu poşetlere ve çuvala koyan Yaşar A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ele geçirilen çuvalda 10 adet uyuşturucu dolu cam kavanoz ve iki adet dolu siyah poşet içerisinde kubar esrar maddesi ele geçirildi.Yaşar A., gözaltına alındı.