Oğlunun balonunu almaya çalışırken ağaçtan düşüp yaralandı

Kolu ve bacağında kırıklar oluşan baba hastaneye kaldırılırken, oğlu ise gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, Atakan İlker adlı vatandaş oğlu ile birlikte Ereğli sahilinde gezmeye çıktı. Baba İlker’in oğlu için aldığı balon elinden kurtulup ağacın tepesindeki dallara takıldı. Ağlamaya başlayan oğlu için ağaca tırmanan Atakan İlker, balonu kurtarıp aşağı inerken aniden dengesini kaybedip yaklaşık 3-4 metreden yere düştü. Yaralanan babanın yardımına koşan vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaparken, oğlu ise gözyaşı döktü. Ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atakan İlker’in kolunda ve bacağında kırıklar tespit edildi. Oğlunun ağaca takılan balonunu kurtarmaya çalışırken yere düşüp yaralanan babanın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.