Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 15:17

Öğrenciler bilgi yarışmasında birbirleriyle yarıştı

Devrek Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesinde gerçekleştirilen bilgi yarışması finali büyük ilgi gördü.

Öğrenciler bilgi yarışmasında birbirleriyle yarıştı

03 Mayıs 2018 15:17


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu bünyesinde her yıl geleneksel olarak hayata geçirilen ve Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesinde gerçekleştirilen 8. sınıflar arasında düzenlenen bilgi yarışmasında öğrenciler bilgi birikimlerini öğretmenleri ve velileri ile paylaştılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra başlayan yarışmada öğrencilere Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden oluşan 25 soru yöneltildi. Çekişmeli geçen yarışmada birinci gelen öğrencilere gram altın hediye edilirken, ikinci ve üçüncü gelen öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    16°C
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç