Öğrenciler büyük bir sevinçle yaz tatillerine girdiler

Uzun ve yorucu bir eğitim öğretim yılının sonunda karnelerine kavuşan öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okundu.

Çaycuma İlçesi’nin Kayıkçılar İlkokul ve Ortaokul’una gerçekleştirilen karne dağıtım törenine; İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, İlçe Şube Müdürleri Muhammet Atlı ve Cengiz Yılmaz katıldı. Okulun sınıflarını gezerek tek tek karnelerini protokol dağıttı. Tüm öğrencilere karne dağıtımının ardından hediyeler verildi. İlçe Kaymakamı Keçeli; "Öğrencilere bir dahaki sene yine aynı başarılarını devam ettirme temennisinde ve güzel bir yaz tatili geçirmeleri dileklerinde bulundu. Başta elinden geleni yapan öğretmenler olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilere güzel, sağlıklı, mutlu bir tatil diliyoruz" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir konuşmasında; "2017-2018 eğitim öğretim yılı, ilçemizde hem eğitim ve öğretim faaliyetleri açısından hem de sosyal etkinlikler, yarışmalar, projeler bakımından oldukça başarılı bir yıl olmuştur. Bu şekilde dolu dolu bir yılın yaşanmasına destek olan en başta Sayın Valimize, Kaymakamımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze, Okul Müdürü ve idarecilerimize, meslektaşlarımız öğretmenlerimize, bize destek olan hayırseverlere ve eğitime gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Bu gün karne sevinicini hep birlikte yaşıyoruz. Bu gün öğrencilerimiz için önemli olduğu kadar bizler için de bir o kadar anlamlı ve önemlidir. Çünkü bu karne bütün olarak hepimizin karnesi hepimizin değerlendirilmesi olacaktır. Karne sorumluluğu ve nota dayalı baskı oluşturmak öğrencilerimize haksızlık yapmak anlamına gelir. Bir kısım çocuklarımız ve gençlerimiz için sevinç ve gurur kaynağı olan bu gün, bazı öğrencilerimiz bakımından kaygı ve üzüntü sebebi olabilmektedir. Ancak anne-babalarımızın karnenin çocuğun durumunu tümüyle ortaya koyan bir değerlendirme mekanizması olmadığı bilinciyle hareket ettiklerinde çocuklarımız üzerindeki bu endişenin de oluşması sonucu ortaya çıkmayacaktır. Bir yılı en iyi şekilde değerlendirme gayreti gösteren başarılı bir karneyle bir üst sınıfa geçecek veya okulundan mezun olarak yeni bir başlangıcın kapısını aralayacak. Böylece hem kendiniz sevinecek hem de ailelerinizi ve bizleri sevindireceksinizdir. Ancak çeşitli nedenlerle başarısız olanlarınız da elbette olacaktır. Bu durumda ümitsizliğe kapılmak, pes etmek, moralinizi bozmak yerine daha çok çalışmalı ve yeni bir başlangıç yapmalısınız. Her şeyden de önemlisi dinlenmek, tatil yapmak, üzerinizdeki bir yılın yorgunluğunu atmak en doğal hakkınızdır. Böylelikle yeni öğretim yılına bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde başlamış olacaksınız"dedi.