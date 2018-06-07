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07 Haziran 2018 15:25

Öğrenciler doyasıya masa tenisi oynadı

Alaplı Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından düzenlenen okullar arası atık pil toplama kampanyasında birinci olan Alaplı Merkez İlkokulu’na, Tenis masası hediye edildi.

Öğrenciler doyasıya masa tenisi oynadı

07 Haziran 2018 15:25


Okula ödülü, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, tarafından verildi. Alaplı Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (TAP) işbirliği ile bu yılda atık pilleri geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırarak doğanın kirlenmesine engel olan öğrenciler ve okullar yine ödüllendirildi.


Geleneksel atık pil toplama kampanyasında bu yıl 339 kilo pil toplayarak İl genelinde 1. olan ve masa tenisi kazanan okul Alaplı Merkez İlkokulu oldu. Okula ödülünü veren Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, öğrencilerle masa tenisi oynadı. Tekin, Okul yöneticileri ve öğrencileri, çevreye duyarlılıklarından ve aldıkları ödülden dolayı tebrik ettiğini söyledi. Bu tür etkinliklerin her yıl devam edeceğinizi ifade eden Tekin, "Okullarımızın kampanyaya katılmaları çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin bilinçli davranmaları çevreye karşı duyarlı olmaları bizi mutlu etti. Ayrıca Zonguldak genelinde 339 kilo atık pil toplayarak il birincisi olan Merkez İlkokulu Müdürü Bayram Arslankaya ve öğrencilerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Bu tür etkinlikler her yıl okullarımızda devam edecek." diye konuştu.




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