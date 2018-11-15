Öğrenciler madde bağımlılığı hakkında bilgilendirdi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Devrek Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü Öğrencileri tarafından organize edilen bağımlılık ile ilgili farkındalık eğitiminde Zonguldak Halk Sağlığı yetkilileri tarafından madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme, risk faktörleri, madde bağımlılığının fiziksel, psikolojik ve sosyolojik etkileri, alınabilecek önlemler gibi konular üzerinde duruldu ve madde bağımlılığından kurtulmanın yolları ile profesyonellerden alınabilecek destekler hakkında öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ferdi Kesikoğlu organize edilen toplantı ile ilgili şunları söyledi, “Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında bu dönemki konumuz ‘bağımlılık' ve dönem sonuna kadar gerek öğretim elemanlarımızın ve gerekse öğrencilerimizin özverileri ile bu konular üzerinde çeşitli projeler üretmeye devam edeceğiz. Devrek Kampüsü olarak bizlerin slogan olarak ‘Bağımlı Olma, Özgür Ol' diyoruz” diye konuştu.

Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe; Yüksekokul Müdür Yardımcı Öğretim Görevlisi Şule Kıycı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Durdubaş, Zonguldak Halk Sağlığı Merkezinden Esin İlhan, Ayşe Aslıhan, Çiğdem Sancak Bölük, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.