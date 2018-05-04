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04 Mayıs 2018 17:24

Öğrenciler resimlerini sokakta sergiledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren İzmirlioğlu İlkokulu öğrencileri ‘Sokağa dökülen renkler’ konulu etkinlikte yaptıkları resimleri sokakta sergiledi.

Öğrenciler resimlerini sokakta sergiledi

04 Mayıs 2018 17:24


Kdz. Ereğli İzmirlioğlu İlkokulu Resim Egzersizi Öğretmeni Şadiye Çakır ve okul öğrencilerinden oluşan gurubun “Sokağa Dökülen Renkler” konulu sergisi AKM karşısı Herkül Heykel Alanı’nda sergilendi. Serginin açılışına Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Öner Akyürek, Okula adını veren İzmirlioğlu Ailesi adına Ahmet İzmirlioğlu, Okul Müdürleri ve veliler katıldı. Okul Müdürü Orhan Köse açılışta yaptığı konuşmasında katılımcılara ve emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti. Öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ise çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.


Bir yıllık emeklerini, renklerini sokağa döken İzmirlioğlu’nun minik ellerinin resim sergisi okul velileri ve halk tarafından büyük ilgi gördü.




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