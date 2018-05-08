Öğrenciler trafik denetimine çıktı, sürücüleri uyardı

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme ile Çocuk Büro Amirliği ekipleri Karayolu Trafik Haftası’nda sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla öğrencilerle birlikte denetim yaptı. Trafik polisi otosundan megafonla sürücülere seslenen bir öğrenci “Hey büyükler, trafik kurallarına uyun. Biz küçüklere örnek olun” şeklinde anons yaptı. Daha sonra ilçenin Erdemir Lojmanları girişinde trafik polisleri ile birlikte yol bağı yapan öğrenciler durdurdukları araçların sürücüleri kemer takmamışsa öncelikle kemerlerini takmaları uyarısı yaparken bulunurken, trafik kurallarına uyup küçüklere örnek olmaları telkininde bulundu. Öğrenciler ayrıca emniyet kemeri takıp, kurallara uyan sürücülere de teşekkür etti.