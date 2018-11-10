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Öğrencilerden 10 Kasım koreografisi

Devrek Anadolu Lisesi öğretmen ve örencileri tarafından 10 Kasım’a özel koreografi hazırlandı.

Devrek Anadolu Lisesi öğretmen ve örencileri tarafından 10 Kasım'a özel koreografi hazırlandı. Hazırlanan koreografi kısa sürede büyük beğeni topladı.


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 10 Kasım'a özel duygulandıran bir koreografi hazırlandı. Havadan görüntülenen duygulandıran koreografi sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce kişi tarafından paylaşılan koreografi büyük beğeni topladı.

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