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31 Mayıs 2018 11:16

Öğrencilerden anlamlı proje

Bülent Ecevit Üniversitesi Konservatuvar Opera bölümü 3.

Öğrencilerden anlamlı proje

31 Mayıs 2018 11:16

Sınıf öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında sokak hayvanları yararına mama ve tasma yardımında bulundu.


Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Konservatuvar Opera bölümü 3. Sınıf öğrencileri Organizatör Nur Sarı’nın destekleriyle Aleyna Bozoğlu, Ceren İçen, İbrahim Enis Akyüz, Gökçe Erdoğan, Ekin Ayça Gümüş, Dilara Doğan Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında sokak hayvanları yararına mama ve tasma yardımında bulundu. Proje kapsamında toplanan yardımlar öğrenciler tarafından Zonguldak Çatalağzı Hayvan Barınağına teslim edildi.


Öğrencilere katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Organizatör Nur Sarı, Sosyal Sorumluluklar her insan için önemli bir noktadır. Bu proje destek olan öğrencilere teşekkür etti.




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