Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde öğrencilere gıda güvenliği ve hijyenin önemi anlatıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ( FAO) nün kuruluş yıldönümü olan 16 Ekim her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. 2018 yılında FAO tarafından 2030 yılına kadar Dünyada hedef sıfır açlık ve açlıkla mücadele olarak başlayan program ve etkinliklerle gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ait konular topluma anlatılarak toplumun dikkatini çekmek amaçlanıyor. Bu amaçla Çaycuma'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi, Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi ve Barbaros- Kutlutaş Ortaokulu öğrencilerine seminer verildi.

Gıda güvenliği ve hijyenin önemine değinen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, "Toplumumuzun gelişmesi ve sağlıklı nesiller için sizlerde dahil ailedeki her bireye temizlik ve hijyen konularında, güvenilir gıda tüketme konularında görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu amaçla sizlere hazırladığımız slaytlarda bu konulara değiniyoruz. Ayrıca açlık ve obezite konuları da toplumumuzda sorun oluşturmaktadır. Bu eğitimde bu konulara da değiniyoruz" dedi.

Daha sonra İlce Müdürlüğü personeli Gıda Mühendisi Mücahit Güleş ve Ziraat Mühendisi Ufuk Memiş güvenilir gıda ve hijyen konulu bir sunum gerçekleştirdi. Program sonunda öğrencilerin sorularına verilen cevaplar ve konu ile ilgili broşür dağıtımı ile programlar sona erdi. Düzenlenen programlara 200 öğrenci katılım sağladı.