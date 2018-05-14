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14 Mayıs 2018 14:56

Öğrencilerin yaptığı robotlar egemenlik için Samsun’a çıktı

Zonguldak’ta lise ve ortaokul öğrencilerinin arasında ‘’Kurtuluşa gidişin dijital ayak izi” isimli çizgi izleyen robot yarışması düzenledi.

Öğrencilerin yaptığı robotlar egemenlik için Samsun’a çıktı

14 Mayıs 2018 14:56

Yarışmaya katılan robotlar pistte İstanbul’dan yola çıkarak Samsun’a ulaşmayı hedefleyerek, Bandırma Vapuru’nun egemenlik yolundaki yolculuğunu dijital ortamda canlandırmaya çalıştı.


Erdemir Anadolu Lisesi Toplam Kalite Yönetimi ekibinin organizatörlüğünde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mekanik Mekatronik Sistemler Topluluğu robot ekibi üyeleri ile Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Elektronik alanı öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan teknik danışman ve hakem heyeti idaresinde gerçekleştirilen "Kurtuluşa Gidişin Dijital Ayak İzi" isimli yarışmaya, 11 okul, 17 ekip, 17 öğretmen ve 49 öğrenci katıldı.


Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi Elektronik Öğretmeni Tolunay Demirci, yaptığı açıklamada, pistte İstanbul’dan başlayarak Samsun’a çıkabilen her robotun birinci kabul edileceğini söyledi. Demirci konuşmasında şunları söyledi:


"Karadeniz’in fırtınalarıyla temsil edilen iki dalgamız var köprü şeklinde. Düşman gemilerini temsil eden engellerimiz var. Öğrencilerimizin hazırladığı robotlar bunların arasından geçerek Samsun’a gitmeye çalışacaklar ve umarız ki hepsi buna vakıf olacaklar."




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