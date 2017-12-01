Öğrencilerinden Başkan Tekin’e ziyaret

Öğrenciler, içme suyuyla ilgili bir proje çalışması yaptıklarını, bu amaçla geniş kapsamlı bir araştırma yaptıklarını ifade ettiler. Başkan Tekin’e ilçenin içme suyuyla ilgili sorular yönelten öğrenciler, aldıkları cevaplar ve araştırmaları neticesinde projelerini şekillendireceklerini ifade ettiler.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Turgay Yazgan ile birlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı’nın içme suyu sıkıntısının bulunmadığını ifade etti. İlçenin içme sularının yapılan tüm tetkiklerde temiz çıktığını hatırlatan Başkan Tekin, “İçme suyumuzun kalitesini çok önemsiyoruz. Bu amaçla, sürekli yatırımlar yapıyoruz. İçme suyu depolarını yeniliyoruz, boruları değiştiriyoruz. İlçenin tüm şehir şebekesi içme suyu hattı borularını yenilemek için geniş kapsamlı bir çalışmamız var. Bu çalışma tamamlandığında su kalitesini daha da artırmış olacağız. “ dedi.

Öğrencilerin, proje çalışmalarından elde edecekleri sonuçları da değerlendirebileceklerini ifade eden Başkan Tekin, “Suyla ilgili yapacağımız çalışmalarda sizlerin önerilerine de açığız. Proje çalışmanızda biz de sizlere destek vermeye hazırız. Su, insan yaşamının en önemli ihtiyacı. Su kaynaklarını koruyabilmek tüm dünyanın sorunu. Bu konuda yapılacak çalışmalar da büyük önem taşıyor. Sizleri bu duyarlılığınızdan dolayı tebrik ediyorum“ dedi.

Öğrenciler ve öğretmenleri de Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’e yakın ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.