Kdz. Ereğli ilçesinde görevli Psikolog Hülya Usta tarafından, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü çalışanlarına yönelik “Uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımın sağlanması” çalışmaları ile ilgili teknik ve idari bilgilerin anlatıldığı uygulamalı eğitim verildi. Alaplı KYK Toplantı Salonunda düzenlenen eğitime öğrencilerle iç içe bulanan temizlik personeli, özel güvenlik personeli ve yurt yönetim memurlarına uyuşturucu ile mücadele seminerde uyuşturucu nedir, uyuşturucu çeşitleri ve sınıflandırılması konularını içerdi. Seminerde Psikolog Hülya Usta, tütünle mücadele ve bağımlılık konusunda yapılan çalışmalar, koruyucu önleyici faaliyetler ve tedavi hizmetleri konularında öğrencilere bilgi verdi. Yapılan çalışmaların en önemli basamağının koruyucu önleyici faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve farkındalık çalışmaları olduğunu söyledi.

Psikolog Hülya Usta; “Akciğer kanserinin birincil nedeni sigaradır. Sigara içenlerde başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riski içmeyenlere göre 20 kat daha fazladır. Sigarayı bıraktıktan sonra; 2 saat sonra nikotin vücudunuzu terk etmeye başlar. 6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar. 12 saat sonra sigara dumanından kaynaklanan zehirli karbonmonoksit kan dolaşımınızdan temizlenir ve ciğerlerinizin daha iyi çalışmasını sağlar. 2 gün sonra tat ve koku duyularınız keskinleşir. 2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır. 3-9 hafta sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerleriniz güçlenir. 5 yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya inerken kalp krizi riski hiç sigara içmemiş bir kişinin riskiyle aynı orana düşer. Sigarayı bırakmak isteyenlerin, Alo 171 sigarayı bırakma hattından veya İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı KETEM sigarayı bırakma polikliniğinden yararlanabilirler" dedi.

Alaplı KYK Yurt Müdürü Erhan Yavaş; öğrencileri başta tütün ve tütün mamulleri, teknoloji bağımlılığı, alkol ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin zararları hakkında bilgilendirdiklerini belirterek, “Gençlerimizin zararlı alışkanlıklarının başında, maalesef sigara gelmektedir. Biz de yurt müdürlüğü olarak öğrencilerimize farkındalık programıyla faydalı olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin yaşadıkları sosyal hayatta etkin ve bilinçli birey olmaları için, yurt müdürlüğü olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Yurt müdürlüğümüz bünyesinde öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda Halk eğitim müdürlüğüyle iletişime geçilerek kültürel,sportif ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak kurslar açtık. Sportif turnuvalara, Okçuluk kursuna, Diksiyon, DGS kursları ve kort tenisine öğrencilerimizin yoğun katılımı oldu.Gençlerimizin boş zamanlarını daha verimli geçirmeleri ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için bu faaliyetlere önem veriyoruz” diye konuştu.

Seminer sonunda Alaplı Öğrenci Yurdu Müdürü Erhan Yavaş, Psikolog Hülya Ustaya’ya çiçek takdim etti.