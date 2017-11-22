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22 Kasım 2017 17:55

Öğretim üyesinden büyük başarı

BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

Öğretim üyesinden büyük başarı

22 Kasım 2017 17:55

Dr. Nilüfer Didiş Körhasan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2017 Yılı “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü” (GEBİP) almaya hak kazandı.


Dr. Nilüfer Didiş Körhasan Lisans/Yüksek Lisans (2005) ve Doktora (2012) eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Fizik Eğitimi alanında tamamladı. Doktora eğitimi ve sonrasında Dünya’nın başarılı üniversiteleri arasında yer alan Maryland Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Fizik Bölümleri’nde uluslararası araştırmalar yaptı. 2012 yılında Üniversite’mizde Yrd. Doç. Dr. olarak atanan Doç. Dr. Nilüfer Didiş Körhasan uluslararası S/SCI indeksli bilimsel yayınlarından ötürü 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Eğitim Fakültesi tarafından başarı ve teşekkür ödülüne layık görüldü.




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