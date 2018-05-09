Öğretmen adayları 4113 yaşındaki porsuk ağacını tanıttı

sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında Zonguldak’ın değerlerini tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. 11 öğretmen adayı proje kapsamında Gümeli Beldesi’ne gezi düzenleyerek 4113 yaşındaki dünyanın en yaşlı ağaçları arasında yer alan Porsuk ağacını tanıttı.

Ereğli eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında “Zonguldak’ın Değerlerini Tanıyalım” başlığı altında gruplara ayrılan öğrenciler Zonguldak için önem taşıyan yerlere gezi düzenledi. Bu kapsamda EEF. Sınıfı Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Proje Koordinatörü Yağmur Küçcük tarafından Fahri Doğan, Kevser Yavaş, İrem Deniz Yılmaz, Selim Oruç, Umutcan Yazar, Kadir Özdemir, Samet Uygun, Remzi Karataş, Nuri Gökçay, Serpil Bahçe ile birlikte Gümeli Beldesi’nd eki dünyanın 4113 yaşındaki dünyanın en yaşlı ağaçlarından olan porsuk ağacına gezi düenledi. Geziye projede yer alan 11 öğrencinin yanı sıra 40 öğrenci katıldı.

“Porsuk Ağacının Gölgesinde Genç Nesil” adı verilen proje kapsamında porsuk ağacı hakkında geziye katılan öğrencilere bilgi veren Yağmur Küçcük “Zonguldak ili Alaplı ilçesi Gümeli ormanlarında bulunan 2550 da saha 11.02 2008 de taşıdığı kaynak değerleri sebebi ile Gümeli Tabrat Anıtı olarak ilan edilmiştir. Alanın en önemli özelliği 1987 ve 1164 yaşlarındaki porsuk ağaçlarının içerisinde bulunduğu Yaşlı Porsuk meşceresidir. Alada çok sayıda yaşları ortalama 300 ile 500 arasında değişen porsuk ağaçları bulunmaktadır. 2016 yılında yapılan bilimsel incelemeler neticesinde sahanın yakınında bulunan bir porsuk ağacının yaşının 4112 olduğu tespit edilmiştir. 4112 yaşındaki bu porsuk ağacının Dünya’da bilinen ve tespit edilen en yaşlı 5 ağaçtan birisi olduğu, Dünya’nı en yaşlı porsuk ağacı olduğu ve Türkiye’nin en yaşlı ağacı olduğu belirlenmiştir.”

“Porsuk Ağacının Gölgesinde” adlı projeyi Zonguldak’ın kültürel mirası olan 4112 yaşındaki Porsuk ağacını gençlere tanıtmak ve turizm faaliyetini artırabilmek için gezi tanıtmak ve turizm faaliyetini artırabilmek ve bunu Türkiye’ye duyurabilmeyi amaçladıklarını dile getiren Küçcük, ayrıca gezide öğrencilere mangal partisi düzenlediklerini anlattı. Öğrenciler gezi sırasında porsuk ağacını bulan Cemal Tosun ile de röportaj yaptı. Tosun öğrencilere verdiği röportajda şunları anlattı “Ben bu ağacı bulduğumda 8 yıl boyunca ilgili kurumlara bildirebilmek ve yaşını öğrenebilmek için uğraştım. En sonunda Alaplı İlçesinden giden bir Kaymakam sayesinde 4112 yıllık olduğunu öğrenebildik. 2017 yılında ortalama 980 kişi bu ağacı ziyarete geldi. Bu gelen kişi sayısı sadece bizim bildiğimiz, gelipte görmediğimiz kişilerin sayısını tespit edemedik. Ama bu yıl 2018’de bu rakamın bir kat daha artacağının ümidindeyim ve devlet kurumlarının en kısa zamanda bu ağaçları koruma altına almalarını temelli ediyorum.”

Öğretmen adayları porsuk ağacını tanıtmak amacıyla düzenledikleri gezi için kendilerine her türlü desteği sağlayan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’a teşekkür etti.