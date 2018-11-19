Öğretmen ile engelli öğrencilerin başarısı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulanan Kızılbel Yunus Emre Ortaokulu Hafif Zihinsel engelli öğrenciler sınıflarında çok anlamlı bir projeye imza attılar.

Çaycuma İlçesi'nin Perşembe Beldesi Kızılbaş Yunus Emre Ortaokulu Hafif Zihinsel Engelli öğrenciler, sınıf öğretmenleri Aykut Karademir ile birlikte kendi sınıflarını yağlı boya ile renkli resimler yaparak okulu güzelleştirdiler. Öğretmen, Aykut Karademir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlatarak 'Eğitimde feda edilecek fert yoktur' dedi. Ücretli olarak görevlendirme yapıldığı ilk günden itibaren kollarını sıvadığını, eğitimde sınıfta fiziksel değişimin başarıyı arttırdığını belirtti. Bu hususta okul müdürü Yüksel Özeken ve görsel sanatlar öğretmeni Yusuf Karka'nın da desteğini alan Aykut Karademir "Sınıfımızda birçok yeniliğe imza attık. Birkaç zeka oyunu ve birkaç öykü kitabı alabildik kütüphanemizde yeterli kitabımız yok" diyerek duyarlı insanlardan yardım istedi.