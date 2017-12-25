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25 Aralık 2017 11:51

Öğretmen, öğrenci ve veliler 2017’nin yorgunluğunu attı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri 2017 yılının yorgunluğunu atmak ve kaynaşmayı artırmak için etkinlik düzenledi.

Öğretmen, öğrenci ve veliler 2017’nin yorgunluğunu attı

25 Aralık 2017 11:51


Kdz. Ereğli Belediyesi düğün salonunda düzenlenen etkinlikte müzikli eğlencenin yanı sıra çeşitli yarışmalar ve çekilişler düzenlendi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kışla Mahallesi Muhtarı Muhammet Demir, Okul Müdürü Reşat Atar’ın katıldığı etkinlikte öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan yaklaşık bin kişi hem bir yılın stresini attı hem de gönüllerine eğlenerek kaynaşma sağladı. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğrenci velileri ve okul yöneticilerine teşekkür eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Uysal konuşmasında “Buradaki etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta okul yöneticilerimiz olmak üzere tüm öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Eğitimde elde edilen başarıların yanı sıra bu tür etkinliklerde sosyalleşme ve kaynaşma açısından çok önemli. Bu açıdan okul yöneticilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. Tüm sosyal tesislerimiz okullarımızın bu tür etkinliklerine her zaman açıktır. Göreve geldiğim günden bu yana okullarımıza ve eğitime ayrı bir önem gösteriyoruz. Çünkü okullarımızda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesini istiyoruz. Bundan sonra eğitime desteğimiz yüzde 100 devam edecek” dedi.


Öğlen saatlerinde başlayan etkinlikte öğrenciler Başkan Hüseyin Uysal ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.




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