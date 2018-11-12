Öğretmen ve öğrenciler kütüphane için hamur açtılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Fazlı Erdoğan Anadolu İmam Hatip Kız Lisesi'nde öğretmen, öğrenci ve veliler okullarına kütüphane yapmak için kermes düzenledi.

Kdz. Ereğli Fazlı Erdoğan Anadolu İmam Hatip Kız Lisesi'ne kütüphane yapılması için öğretmen, öğrenci ve veliler okulun kantininde kermes düzenledi. Ellerine oklavaları alıp hamur açıp gözleme yapan öğretmen ve öğrenciler, yaptıkları gözleme ve mantıları öğrenci velilerine satarak gelir elde etmeye çalıştı. Öğrenci velileri 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitime açılan okullarında ortaokul ve lise olmak üzere 500'e yakın öğrenci bulunduğunu belirterek, en büyük eksiklerinin ise kütüphane olduğunu söyledi. Kütüphane yapımının maliyetini karşılamak için okullarında kermes düzenlediklerini dile getiren öğrenci velileri “Okul Müdürümüz Leyla Köse Özyer hocamız kütüphane ile ilgili fikri ortaya attığında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz hemen sahip çıktılar. Maliyeti karşılamak içinde kermes düzenledik. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz oklavalarını alıp burada hamur açtı, gözleme ve mantı yaptılar. Bu sabahtan itibaren kermesimize olan ilgi beklediğimiz kadar olmasa da iyi. Kermesimiz Cuma gününe kadar devam edecek. Kütüphane yapımına katkı sunmak isteyen herkesi Fazlı Erdoğan Anadolu İmam Hatip Kız Lisesi'ne bekliyoruz” dedi.

Kdz. Ereğli Fazlı Erdoğan Anadolu İmam Hatip Kız Lisesi Müdürü Leyla Köse Özyer'de kermese katkı sunan öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.