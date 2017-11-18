Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 13:49

Okul Aile Birliği velileri kahvaltıda bir araya geldiler

Devrek Gazi Ortaokulu Okul Aile Birliği velileri düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldiler.

Okul Aile Birliği velileri kahvaltıda bir araya geldiler

18 Kasım 2017 13:49


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Gazi Ortaokulu Okul Aile Birliği yönetimi tarafından velilere yönelik kahvaltı etkinliği düzenlendi. Devrek Öğretmen evinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlar ve ilçe protokolü bir araya gelerek etkinliğe destek vermek için adeta birbirleriyle yarış etiler. Düzenlenen kahvaltı etkinliğinde davetlilerini kapıda karşılayan Okul Aile Birliği Başkanı Nurten Çepcioğlu ve yönetim kurulu üyeleri misafirleri ile tek tek ilgilenerek okula verdikleri desteklerinden dolayı davetlilere teşekkür ettiler.


Düzenlenen programla ilgili bilgi veren Okul Aile Birliği Başkanı Nurten Çepcioğlu,”Öncelikle davetimize iştirak eden başta ilçe protokolü ile ve uzaktan yakından gelerek bizlere destek veren tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Burada davetlilerinizin desteği sayesinde elde edeceğimiz gelir ile okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak için harcama yapılacaktır. Amacımız çocuklarımızın daha kaliteli eğitim ve öğretim alabilmelerini sağlamak ve sizlerle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Katılımlarınızdan dolayı arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    11°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç