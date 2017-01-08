Okul aile birliğinden Ramazan Çelik konseri

Devrek’te Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu; okul aile birliği tarafından okul yararına konser düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından Devrekli hanımlara yönelik eğlence programı düzenlendi. Devrek Çınar Otel’de düzenlenen ve onlarca davetlinin katıldığı konserde sanatçı Ramazan Çelik Devreklilere gecenin ilerleyen saatlerine kadar unutulmaz anlar yaşattı. Düzenlenen organizasyonla ile davetlilere hitap eden Okul Aile Birliği Başkanı Muhammet Kayapınar,” Öncelikle bu özel gecemize uzaktan yakından iştirak eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Okul yararına organize ettiğimiz bu özel gecemizde destek vermek için adeta bir birleriyle yarışan gerek velilerimiz ve gerekse diğer vatandaşlarımıza okul aile birliğim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin katılımları ile elde edeceğimiz gelirle okulumuzda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitim giderlerini karşılamak ve aynı zamanda da okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak üzere harcamalar yapılacaktır” dedi.

Okul Müdürü Atilla Güzelhan ise "Bu programda bizlere desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyorum Okulumuza destek vermek için gerek esnaflarımız ve gerekse okul aile birliği üyelerimiz ellerinden gelen tüm gayretleri göstermek için büyük çaba sarf ettiler. Eneği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yaklaşık üç saat sahneden kalan sanatçı Ramazan Çelik’e okul idaresi tarafından ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edilirken, Çelik kendisine yakın ilgi gösteren Devreklilere teşekkür etti.