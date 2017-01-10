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10 Ocak 2017 17:44

Okul bahçeleri deniz suyu ile temizleniyor

Okul bahçeleri deniz suyu ile temizleniyor

10 Ocak 2017 17:44

Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe genelinde kar biriken okul bahçelerini deniz suyu ile temizliyor.
Okul bahçeleri ve çevresinde deniz suyu ile yıkama çalışması başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Nuri Tekin, karla mücadele çalışmasının sürdüğünü ifade etti. Eğitim gören öğrencilerin sağ salim evlerine ulaşmalarını amaçladıklarını belirten Tekin, okul bahçelerini tazyikli deniz suyu ile yıkadıklarını ifade etti. Tekin, “İlk kar yağışında hemen sonra itfaiye müdürlüğümüz yolları deniz suyu ile yıkayarak temizleme çalışması yapmıştı. Ardından yine deniz suyu ile ilçe merkezindeki kaldırımlar yıkanarak kardan temizlendi. Bugün merkezdeki tüm okullarımızın giriş ve çıkışları ile okul bahçelerini yıkama çalışması yapıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin kazasız belasız okullarına ve öğretimlerini gördükten sonra evlerine ulaşmalarını sağlamak” diye konuştu.
İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın da çalışmalar hakkında bilgi verdi.



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