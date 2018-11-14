Okul önlerine üç boyutlu yaya geçidi

Alaplı Belediyesi öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerinde yaya geçidi çalışması başlattı.

Şehir merkezi ve genelinde ki tüm okul önlerinde ki yaya geçidi çizgilerinin en kısa zamanda tamamlanacağı belirtildi.Öğrencilerin güvenliğini amaçladıklarını vurgulayan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Öğrencilerimizin güvenli bizim için çok önemli olduğunu belirterek, "İlçe merkezindeki okullarımızın önlerine öğrencilerimizin daha güvenli geçmeleri sağlamak amacıyla yaya geçidi yapıyoruz. Uygulama merkezdeki tüm okullarımızın önlerinde uygulanacak.” dedi.