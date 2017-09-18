Okula gidemeyen İclal, eğitimini evde alıyor

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz ve beraberindeki protokol üyeleri Nimet İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi İclal Gökçe Bozkurt’u evinde ziyaret etti. Kalp ve Akciğer sorunu yaşayan ve kalabalık ortamlarda bulunamayan İclal Gökçe Bozkurt için Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından evinde eğitimine devam etmesi için Zeynep Ak isimli öğretmen görevlendirildi. Bozkurt, bu gün diğer arkadaşları ile birlikte okula gidemese de 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dersini evinde görmeye başladı.

İclal Gökçe Bozkurt’a yeni eğitim öğretim yılında ders kitaplarını veren Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı evde eğitim örneğinin çok güzel bir uygulama olduğunu söyledi. Madenoğlu, “Özel durumları nedeniyle okula devam edemeyen öğrencilerin evde eğitim öğretime tabi tutulması harika bir uygulama. Dünyada benzeri yoktur böyle bir uygulamanın. Benzerini hiç duymadım. Bu uygulamadan dolayı devletimizin görevini gerçekten iyi bir şekilde yapıyor olarak algılıyoruz biz. Çocuğumuzun başarısının daim olmasını diliyorum. İleride, öğretmen, herhangi bir memur, polis, hatta kaymakam bile olabilir. Bu çocuğumuza evine gelip ders veren öğretmenine ve okul müdürümüze de teşekkür ediyoruz” dedi.

Baba Bozkurt: “Kızım çok başarılı bir öğrenci”

Kızının çok başarılı bir öğrenci olduğunu ancak kalabalık ortamlarda bulunamadığı için okula gönderemediklerini anlatan baba Halil Bozkurt, “Kızım üç senedir evde eğitim görüyor. Şu anda 12 yaşında üçüncü sınıfa gidiyor. Normalde kalabalığa girmesi yasak. Evde eğitim sistemi bu tip hasta çocuklar için çok güzel bir şey. Kızım kalabalığa giremediğinden, okulun tozundan etkileniyor. Fazla yürümesi sakıncalı. Kızım çok başarılı bir öğrenci, evde eğitim öğretim uygulaması devletimizin çok güzel hizmetlerinden biri. İnşallah devam eder. Kızım çok akıllı bir çocuk, okula gitmeyi çok istiyor ama gönderemiyoruz” diye konuştu.

Ziyaret sonrası 12 yaşındaki İclal Gökçe Bozkurt, öğretmeni Zeynep Ak ile ilk dersini yapmaya başladı.