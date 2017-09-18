Okullar açıldı, ilk ders 15 Temmuz

Öğrencilere sınıflarında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgilerin yer aldığı kitapçıklar ile ders kitapları dağıtıldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle Kepez İlkokulu’nda tören düzenlendi. Saygı duruşundan bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, daire müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Kepez İlkokulu öğretmenlerinden Meral Kınsız, 2017-2018 eğitim öğretim yılı8nın hayırlı olmasını dilerken, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğin akıl ve zeka olduğunu fakat akılı kullanmasını öğretip bilgilerle zenginleştirenin okul olduğunu söyledi.

Kdz. Ereğli Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz ilçede 138 okulda, 2 bin 300 öğretmen ve 34 bin öğrenci ile 2017-2018 eğitim öğretim yılına başladıklarını söyledi. Korkmaz konuşmasında “Yüreği ilk kez okulla buluşmanın heyecanı ile atan minik yavrularımıza, öğretmenlerine, arkadaşlarına, okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan sevgili çocuklarımıza ve kutsal mesleği seçen öğretmenlerimize 2017-2018 eğitim öğretim yılının başarılı ve hayırlı geçmesini temenni ederim. Sevgili öğretmenler; mesleğinizin asıl amacı nesillere çağın gerektirdiği bilgi ve donanımları kazandırıp, onları içinde bulundurdukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmaktır. Değerli veliler sizler eğitim sistemimizin içerisinde hedeflerimize ulaşma noktasında en önemli paydaşlarımızdansınız. Sizlerden gerekli desteği almadan tam olarak başarılı olmamız mümkün değildir” dedi.

2017-2018 eğitim öğretim yılında tüm öğrenci, öğretmen ve velilere başarılar dileyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise belediye olarak okulların her türlü ihtiyaç ve taleplerinin yerine getirilmesi noktasında gerekli katkı ve çalışmaları yaptıklarını söyledi. Öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Uysal, onların öğreteceği bilgilerle yarınlarımızın çok daha güzel ve parlak olacağını vurguladı.

Toplumun geleceğinin eğitime ve bu eğitimi veren öğretmenlerin elinde olduğunu dile getiren Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, fiziki altyapı noktasında çok önemli yatırımlar yapıldığını ve bu sayede ilçede birkaç okul dışında tüm okulların tekli eğitime geçtiğini söyledi. Öğrenci velilerini internet kafelerdeki zararlı ortamlardan uzak tutmaları ve çocuklarını sıkmadan takip etmeleri tavsiyesinde bulunan Madenoğlu, konuşması sırasında öğrenciler kendini dinlemeyip kendi aralarında konuşunca öğretmenleri uyararak öğrencilerin kendisini dinlemelerini sağlamalarını istedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kepez İlkokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi gösterisi ilgi izlendi. Bazı öğrenciler törendeki konuşmalar ve etkinliklerin uzaması nedeniyle ayakta durmaktan yorulunca zemine oturarak dinlenmeye çalıştı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu törende ilk zili çalarken, öğrencilere sınıflarında 15 Temmuz darbe girişimini anlatan kitapçıklar ile ders kitaplarını dağıttı. Öğrenciler sıralarına oturarak kendilerine içerisinde 15 Temmuz darbe girişimini anlatan bilgilerin yer aldığı kitapçıkları okudu.