Okullar arası kan bağışında 682 üniteyle Türkiye rekoru kırdılar

Türk Kızılayı Zonguldak Kan Bağış Merkezi Müdürülüğü ve Kdz Ereğli Erdemir İlköğretim Okulu Müdürlüğü ile birlikte yapılan kan bağışı etkinliğinde 682 ünite kan bağışı yapıldı. Kan bağışı etkinliğine velilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. 18 Mart 2018 tarihinde Samsun Çarşamba’da bir okula ait olan 661 ünitelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar arasındaki kan bağışı rekoru da kırılmış oldu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar içinde bir gün de alınan en çok gönüllü kan bağışı rekoru Zonguldak’a geçmiş oldu. Zonguldak kan bağış merkezi Müdürü Dr Ömer Selim Alan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Her yıl düzenli olarak yaptığımız ve geleneksel hale gelen Erdemir İlköğretim Okulu bu yıl rekor seviyede kan bağışına ulaştı. Okul Müdürümüz Yaşar Ciğer hocamız bir aydır hummalı bir çalışma yürüterek sadece velilerimizi değil Ereğli’nin tüm STK’larını da harekete geçirerek büyük bir başarıya imza attı. Biz zaten Zonguldak olarak daha önce üniversite bazında gönüllü kan bağışında rekorlar kırarak Zonguldağımızı bu konuda gündeme taşımıştık. Bugün ise Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızda bugüne kadar bir gün de alınan en çok gönüllü kan bağışı almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duyguları bizlere yaşatan başta okul müdürümüz Yaşar Ciğer olmak üzere tüm öğretmenlerimize,tüm velilerimize, tüm gönüllü kan bağışında bulunan STK’larımıza, tüm siyasi parti teşkilatlarına, Kdz Ereğli Kızılay şubemize, tüm hemşehrilerimize ve tabi ki olağanüstü gayret gösteren değerli mesai arkadaşlarıma tüm personelime şükranlarımı sunuyorum."