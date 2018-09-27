Okullara temizlik ve güvenlik personeli alınacak

Demirsu alım için kura çekimlerinin yarın gerçekleştirileceğini söyledi.

İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, Toplum yararına proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara verilecek 232 güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisinin kura çekimlerinin yarın çekileceğini söyledi. Bugün Gökçebey ve Ereğli'de kura çekimlerinin yapıldığını ifade eden Demirsu, “Toplum yararına proje kapsamında milli eğitim Bakanlığına bağlı okullara verilecek 450 katılımcı ile ilgili bugün Gökçebey ve Ereğli'de noter kurası çekiliyor. Zonguldak Merkez, Kozlu, Kilimli ilçesinin noter kurası Zonguldak merkezde yarın Alaplı, Çaycuma bir Devrek'in kurası yarın gerçekleşecek. Noter kurasında çıkanlar emniyet sorgulamasına müteakip 08 Ekim 2018 tarihinde okulda da göreve başlayacaklar. Yine okullarda alınacak güvenlik görevlisi ile ilgili başvuruları almaya devam ediyoruz. Başvuru tarihi yarın sona erecek. Başvuru sonrası kurallar 03-04-05 Ekim 2018 tarihinde merkez ve ilçelerde yapılacaktır. Diğer yandan Zonguldak'ta 232 güvenlik görevlisi, 450 temizlik görevlisi alınacaktır” şeklinde konuştu.