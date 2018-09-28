Okullarda istihdam edilecek 60 personel için kuralar çekildi

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda çalıştırılacak olan 60 personel için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
Çaycuma Kültür Merkezinde yapılan kura çekimine Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü Nusret Parlak, Çaycuma Noteri Fatih Topçu, İŞKUR temsilcisi Belkıs Akın'ın katıldı.
Okullarda çalıştırılmak için alınacak olan 60 kişilik personel için 630 kişi başvuru yaptı.